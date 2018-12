Eerste shoppingweekend: parkings vol en over de koppen lopen De Lijn vervoert in één weekend 2.700 extra passagiers Bart Huysentruyt

09 december 2018

14u34 0

Het eerste autovrije kerstshoppingweekend in Brugge had alles: overvolle parkeerplaatsen, drukbevolkte bussen én een flinke omzet voor de handelaars. Hét gespreksonderwerp tussen de kerstinkopen door was de nieuwe opstelling van de wintermarkt. “Vooral de kerstversiering is aan vernieuwing toe”, vonden de passanten.



En of er zaterdag en zondag volk was in Brugge. De graadmeter daarvoor is het Breidelstraatje, tussen Markt en Burg: als je daar maar stapvoets vooruit geraakt, dan weet je dat je niet alleen bent in Brugge. Ook op de kerstmarkt op de Markt werd het bij momenten erg druk. “Als je weet dat onze kerstmarkt jaarlijks meer dan een miljoen bezoekers over de vloer krijgt, dan weet je dat die drukte mee veroorzaakt wordt door de shoppingweekends in de aanloop naar kerstmis en nieuwjaar”, zegt Piet Vanderyse van het Brugs Handelscentrum, de organisator van de Wintermarkt. “Wij promoten Brugge als winkelstad. Het is dan ook de bedoeling dat onze winkeliers hiervan profiteren.”



De parkings onder 't Zand en aan het Station stonden tijdens het weekend heel snel vol: de laatste plaatsen werden al uitgevochten kort na de middag. Dat zorgde ervoor dat veel mensen via tekstkarren omgeleid werden naar randparkings zoals aan hogeschool Vives. Die parking bevindt zich nog ruim twee kilometer van de binnenstad, maar shuttlebussen van De Lijn brengen de kerstshoppers gratis ter plaatse. “Akkoord, we merken hier nog niks van de kerstsfeer, maar binnen tien minuten staan we wel zonder zorgen op ‘t Zand”, zegt Eddy Mouton, die met zijn gezin de bus naar de binnenstad nam. “Ik kan het iedereen aanraden. Met de bus kom je hier ook gratis terug. In een wip ben je dan weer op de autosnelweg.”



De Lijn zet tijdens de shoppingweekends - er volgen er nog vier - in totaal 18 accordeonbussen extra in. Op zaterdag zijn dat zeven extra bussen, op zondag elf. “Goed voor 2.700 plaatsen samen", zegt Inge Debruyne van De Lijn. “Daar wordt heel goed gebruik van gemaakt. Het systeem is nu al een jaar of vijf heel goed ingeburgerd in Brugge. Mensen weten stilaan hoe ze zorgeloos van hun shoppingnamiddag kunnen genieten.”



Al zijn er nog altijd veel chauffeurs die rondjes blijven draaien in Brugge, of die aan parking ‘t Zand blijven wachten tot er wat auto’s de ondergrondse parking weer verlaten. Toekomstig burgemeester Dirk De fauw (CD&V) wijst op de nakende uitbreiding van die parking. “Volgend jaar starten we daarmee. De extra capaciteit zal tijdens zo'n drukke dagen geen overbodige luxe zijn.”



Parkeren was bij de vele passanten in de winkelstraten overigens niet hét gespreksonderwerp. Dat was de nieuwe opstelling van de kerstmarkt wel. “Wij bezoeken veel kerstmarkten", zegt Ingrid De Buck. “Brugge hoort daarbij, maar heeft in vergelijking met Brussel of Antwerpen toch minder uitstraling. Vooral de kerstverlichting is in Brugge wat achtergebleven. Ik denk dat het er al twintig jaar hetzelfde uitziet.”



Die kritiek neemt organisator Piet Vanderyse ter harte. “Wij investeren al enkele jaren in verlichting, maar hopen dat ook de stad straks een inspanning levert. De nieuwe opstelling van de kerstmarkt wordt gesmaakt. Daar krijgen we positieve commentaren over. Andere verlichting zou de kers op de taart zijn.”