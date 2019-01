Eerste procesdag rond dodelijke steekpartij op Brugse Markt - Voorzitter verhoort enige aanwezige beschuldigde: “Ik heb al lang genoeg in de gevangenis gezeten” Siebe De Voogt

28 januari 2019

09u07 1 Brugge In het Brugse assisenhof is het proces van start gegaan rond de dodelijke steekpartij van 4,5 jaar geleden op de Brugse Markt. Steven Van Geel (26) en Suleyman Betelguiriev (25) staan terecht voor de dood van Mikey Peeters (19). Maandagmorgen verhoort de voorzitter Steven Van Geel. Hij is de enige beschuldigde die aanwezig is. Volg hier de eerste procesdag.

In de nacht van 29 op 30 mei 2014 kwam het op de Brugse Markt tot een schermutseling tussen Mikey Peeters (19) en Steven Van Geel (26). De Leuvenaar was die nacht op stap gegaan met Suleyman Betelguiriev (25). Beiden hadden elkaar leren kennen in Oostende. Van Geel woonde er af en toe bij z'n moeder na de echtscheiding van z'n ouders. “Hij was m’n enige vriend. Echt een toffe gast", aldus Van Geel. “We gingen de laatste tijd meer uit in Brugge. Het was er rustiger dan in Oostende. Daar werd te veel gevochten. We parkeerden ons zoals altijd aan de Sint-Salvatorskathedraal. We hadden altijd de gewoonte op voorhand drank te kopen. Dat was goedkoper. Ik dronk een halve liter gin en een halve fles wodka, Suleyman de andere helft. Terwijl we dronken, praatten we met de radio aan. Toen de fles op was, trokken we naar de buurt rond de Coulissen.”

Rond 5 uur beslisten Van Geel en Betelguiriev naar huis te vertrekken. In de buurt van de Markt kwam het tot een woordenwisseling met Mikey Peeters (19). “We kwamen die jongen en z'n vriendin tegen. Er moet iets geroepen zijn, maar wat door wie gezegd is, weet ik niet meer. Ik had geen mes in m’n hand, voor zo ver als ik me herinner. Ik weet wel nog dat ik van hem weg liep. Ik liep rond een paal en vuilnisbak en kreeg plots een vuistslag. Ik heb die jongen twee minuten lang in een greep genomen op de grond. Ik herinner me dat hij loskwam en boven op me kwam zitten. Daarna herinner ik me nog één messteek van Suleyman. Ik wist meteen dat die dodelijk zou zijn, want die steek was in de nek van het slachtoffer. De jongen is van me af gevallen en ik ben in shock blijven staan. Ik was in paniek, want heb wel vaker angst- en paniekaanvallen. Suleyman was al aan de andere kant van de straat. Hij riep: “Steven: loop, loop!”. We zijn naar de auto gelopen en teruggereden naar Oostende.”

Voorzitter Willem De Pauw ging daarop verder door op het mes, waarmee Betelguiriev de steken toediende. “U herinnert zich niets over dat mes? Dat is toch niet in uw hand gevlogen, he?”, vroeg hij de beschuldigde. Die legde daarop voor het eerst verklaringen af over het wapen. “Ik heb het meegenomen uit het handschoenkastje en in de elastiek van m’n slip gestoken. Het was op aanraden van m’n eerste advocaat dat ik dat niet eerder gezegd heb. Waarom ik het heb meegenomen? Omdat ik teveel gedronken had en stoer wilde doen zeker?” Na de feiten reden Betelguiriev en Van Geel met de wagen terug naar Oostende. “Ik heb hem gevraagd of hij zot was. Hij zei me dat ik moest zwijgen. Hij beweerde dat hij me geholpen had.”

Kris Vincke, de advocaat van Van Geel, kondigde vrijdag aan dat hij eind deze week de vrijspraak zou vragen voor zijn cliënt. “Vindt u dat u een verantwoordelijkheid hebt in de feiten?”, vroeg de voorzitter aan de Leuvenaar. “Ergens wel misschien. Ik heb het mes meegenomen en heb er natuurlijk een aandeel in. De jury zal daar wel over oordelen. Maar persoonlijk vind ik dat ik lang genoeg heb afgezien en niet meer moet gestraft worden. Ik wil niet arrogant zijn, maar heb al drie jaar in de gevangenis gezeten.”

Het verhoor van Steven Van Geel is afgelopen. Tot de middag komen de eerste politiemensen aan het woord, die na de feiten de eerste vaststellingen deden.