Eerste procesdag rond dodelijke steekpartij op Brugse Markt - Enige aanwezige beschuldigde gaat constant in tegen de speurders Siebe De Voogt

28 januari 2019

09u07 4 Brugge In het Brugse assisenhof is het proces van start gegaan rond de dodelijke steekpartij van 4,5 jaar geleden op de Brugse Markt. Steven Van Geel (26) en Suleyman Betelguiriev (25) staan terecht voor de dood van Mikey Peeters (19). De jongeman werd in de nacht van 29 op 30 mei 2014 om het leven gebracht met zes messteken. Volg de eerste procesdag hier.

De zitting is geschorst tot 14.10 uur voor de lunchpauze. Steven Van Geel gaf tijdens de eerste uren van het proces een bijzonder wispelturige indruk. Hij ging meermaals in tegen de vaststellingen van de speurders en wijzigde enkele keren zijn verklaringen. Maandagnamiddag doen de rechercheurs het onderzoek verder uit te doeken. Zij zullen ook de camerabeelden van de steekpartij afspelen.

Tijdens de getuigenis van de eerste rechercheurs van de FGP werd het duidelijk hoe hallucinant het was dat beide beschuldigden na de feiten heelhuids terug in Oostende geraakten. Na hun vertrek aan de Sint-Salvatorskathedraal in Brugge reed Van Geel de rechtervoorband van zijn Hyundai Getz lek op een boordsteen. Toch slaagde hij erin het 20 kilometer lange traject tussen Brugge en Oostende af te leggen. “Een getuige zag op de E40 gensters van de wagen springen. Nadat het voertuig aangetroffen werd aan het Maria Hendrikapark, bleek de band volledig weg te zijn. Zelfs de velg was bijna volledig afgesleten tot op de wielas.”

Van Geel zelf blijft volhouden dat hij de avond van de feiten ladderzat was. De advocaten van de burgerlijke partijen vroegen zich af hoe hij dan heelhuids terug in Oostende is geraakt. Plots kwam de Leuvenaar met een andere verklaring op de proppen. “De laatste drie maanden dat ik met Suleyman uitging, gingen we steeds twee flessen wodka kopen. Dat denk ik, maar ik ben het niet zeker”, klonk het. Amper een minuut later kwam de man al weer terug op die verklaring. “Maar hebben jullie onderzocht of in die achtergelaten fles in de wagen wel wodka zat?", vroeg hij aan de speurders. “Wie weet hebben we er wel water in gegoten?” Voorzitter Willem De Pauw maakte korte metten met de wispelturige Van Geel. “De flessen liggen hier. Anders kunnen we je straks eens laten proeven.”

Chaos

De eerste getuigen die maandagvoormiddag aan het woord kwamen waren twee agenten van de Brugse politie die na de steekpartij als eerste ter plaatse waren. Zij beschreven de situatie op de Markt als “chaos”. “Er waren heel wat jonge mensen aanwezig. Ze waren allen in paniek”, vertelde één van de inspecteurs. “Eén persoon lag op de grond. Later zou het Mikey Peeters blijken. Ik kon geen enkel teken van leven meer zien. Zijn ademhaling was gestopt en ik voelde geen polsslag meer.”

De inspecteur reanimeerde Mikey tien minuten lang. De jongeman zou uiteindelijk een uurtje later overlijden in het ziekenhuis. “We hebben ons uiterste best gedaan om Mikey er door te krijgen. Dat was onze absolute prioriteit. We zijn er echter niet in geslaagd om hem terug tot leven te krijgen. Het was een ongelijke strijd.”

Eerder op de morgen werd Steven Van Geel verhoord door voorzitter Willem De Pauw. De Leuvenaar was die nacht op stap gegaan met Suleyman Betelguiriev (25). Beiden hadden elkaar leren kennen in Oostende. Van Geel woonde er af en toe bij z'n moeder na de echtscheiding van z'n ouders. “Hij was m’n enige vriend. Echt een toffe gast", aldus Van Geel. “We gingen de laatste tijd meer uit in Brugge. Het was er rustiger dan in Oostende. Daar werd te veel gevochten. We parkeerden ons zoals altijd aan de Sint-Salvatorskathedraal. We hadden altijd de gewoonte op voorhand drank te kopen. Dat was goedkoper. Ik dronk een halve liter gin en een halve fles wodka, Suleyman de andere helft. Terwijl we dronken, praatten we met de radio aan. Toen de fles op was, trokken we naar de buurt rond de Coulissen.”

Paniek

Rond 5 uur beslisten Van Geel en Betelguiriev naar huis te vertrekken. In de buurt van de Markt kwam het tot een woordenwisseling met Mikey Peeters (19). “We kwamen die jongen en z'n vriendin tegen. Er moet iets geroepen zijn, maar wat door wie gezegd is, weet ik niet meer. Ik had geen mes in m’n hand, voor zo ver als ik me herinner. Ik weet wel nog dat ik van hem weg liep. Ik liep rond een paal en vuilnisbak en kreeg plots een vuistslag. Ik heb die jongen twee minuten lang in een greep genomen op de grond. Ik herinner me dat hij loskwam en boven op me kwam zitten. Daarna herinner ik me nog één messteek van Suleyman. Ik wist meteen dat die dodelijk zou zijn, want die steek was in de nek van het slachtoffer. De jongen is van me af gevallen en ik ben in shock blijven staan. Ik was in paniek, want heb wel vaker angst- en paniekaanvallen. Suleyman was al aan de andere kant van de straat. Hij riep: “Steven: loop, loop!”. We zijn naar de auto gelopen en teruggereden naar Oostende.”

Voorzitter Willem De Pauw ging daarop verder door op het mes, waarmee Betelguiriev de steken toediende. “U herinnert zich niets over dat mes? Dat is toch niet in uw hand gevlogen, he?”, vroeg hij de beschuldigde. Die legde daarop voor het eerst verklaringen af over het wapen. “Ik heb het meegenomen uit het handschoenkastje en in de elastiek van m’n slip gestoken. Het was op aanraden van m’n eerste advocaat dat ik dat niet eerder gezegd heb. Waarom ik het heb meegenomen? Omdat ik teveel gedronken had en stoer wilde doen zeker?” Na de feiten reden Betelguiriev en Van Geel met de wagen terug naar Oostende. “Ik heb hem gevraagd of hij zot was. Hij zei me dat ik moest zwijgen. Hij beweerde dat hij me geholpen had.”

Kris Vincke, de advocaat van Van Geel, kondigde vrijdag aan dat hij eind deze week de vrijspraak zou vragen voor zijn cliënt. “Vindt u dat u een verantwoordelijkheid hebt in de feiten?”, vroeg de voorzitter aan de Leuvenaar. “Ergens wel misschien. Ik heb het mes meegenomen en heb er natuurlijk een aandeel in. De jury zal daar wel over oordelen. Maar persoonlijk vind ik dat ik lang genoeg heb afgezien en niet meer moet gestraft worden. Ik wil niet arrogant zijn, maar heb al drie jaar in de gevangenis gezeten.”