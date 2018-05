Eerste parkconcert doet dromen 02 mei 2018

In het Astridpark hebben enkele honderden muziekliefhebbers gisteren genoten van optredens van onder meer School Is Cool tijdens Red Rock Rally.





Dat is traditioneel op 1 mei de festivalopener van het jaar en doet elk jaar opnieuw dromen van andere Brugse zomerse toppers zoals Barrio Cantina, Feest in 't Park of het Cactusfestival. Even voor de start van Red Rock Rally hielden socialisten hun 1 mei-viering op de Burg. Burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) nam daar al voor de 25e keer het woord. "Ik ben blij dat je hier bent", opende hij met een zin uit de grote hit van de Nederlandse band Blof en zangeres Geike Arnaert. "De kloof tussen arm en rijk wordt groter, zonder middenklasse. Sommigen kopen makkelijker een voetbalploeg dan anderen een voetbalticket. De middenklasse dreigt te verdwijnen."





