Eerste negen fitnesstoestellen in openlucht 28 maart 2018

Bruggelingen kunnen vanaf vandaag vrij fitnessen in de openbare ruimte. De stad heeft zopas de eerste negen toestellen geplaatst op drie locaties: het Baron Ruzettepark in de binnenstad, sportpark Gulden Kamer in Sint-Kruis en de Koude Keuken in Sint-Andries. Het gaat telkens om een roeitoestel of rower, een moonwalker en een crosstrainer. Naast de toestellen staat een infobord met info over hoe de toestellen gebruikt kunnen worden en welke spieren ze trainen. "We willen echt iedereen aanzetten om meer te bewegen en dit is een van de manieren om dat te doen", zegt schepen van Sport Dolores David (sp.a). "In het Ruzettepark staan de toestellen langs de Vesten, voor veel Bruggelingen het vaste loopparcours. In de Koude Keuken staan ze naast de Finse Piste en in de Gulden Kamer zijn ze centraal in het sportpark geplaatst, naast de minipitch en het kunstgrasveld." Het gaat om een proefproject. Worden ze vaak gebruikt, dan wil de stad ook toestellen op andere locaties plaatsen. De totale kostprijs is 17.000 euro. (BHT)