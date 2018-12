Eerste kerstmarkt in Zeebrugge meteen schot in de roos Mathias Mariën

11u39 0 Brugge De eerste kerstmarkt in Zeebrugge was een groot succes. Honderden bezoekers kwamen zaterdag langs om te genieten van tal van lekkernijen. Ondertussen zijn er al plannen gesmeed om een jaarlijkse traditie te maken van het kerstgebeuren in de deelgemeente.

Kelly Boussemaere, die de belangen van de inwoners al langer behartigt bij het stadsbestuur, organiseerde het evenement vlak voor Kerstmis op het Marktplein. Ook zij spreekt van een gigantisch succes. “De standhouders konden geen minuut stilzitten”, zegt ze trots. Tussen 14 en 22 uur was er dan ook heel wat te beleven. “We dompelden de bezoekers onder in een kerstsfeer met vuurkorven, kerstbomen, passende muziek en tal van lekkernijen”, aldus Kelly. Op de kerstmarkt stonden onder andere vier foodtrucks. Verder was er ook een standje waarbij vrienden en familie van David Catry, de Bruggeling die levenslang kreeg in Cambodja voor drugssmokkel, jenever verkochten om de man daar financieel te steunen. In de loop van de namiddag kwam de kerstman nog langs om op de foto te gaan met de aanwezige kinderen. Het grote succes doet ondertussen al nadenken richting toekomst. Zo zijn er concrete plannen om een jaarlijkse traditie te maken van de kerstmarkt op het Marktplein.