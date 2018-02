Eerste ijsjeskraam op Markt runnen, kost ruim 3.000 euro per jaar 27 februari 2018

02u30 0 Brugge Het schepencollege van Brugge zet het licht op groen voor een ijsjeskraam op de Markt.

Naast de frietzaken op de Markt komt er straks dus ook ijs bij. Het is een van de nieuwe standplaatsen die toegekend worden door de stad. Wie zo'n kraam aan de kant van het Belfort wil uitbaten, betaalt 3.125 euro per jaar. "We scheppen ruimte voor extra aanbod op de Markt", legt schepen van Lokale Economie Hilde Decleer (CD&V) uit. "Bij de toewijzing van een standhouder zullen we rekening houden met het uitzicht van het kraam, maar ook met de kwaliteit van de producten die gebruikt worden."





Veel goedkoper wordt het uitbaten van een kraam met ijs en gebak in Zeebrugge. Daarvoor betaal je 100 euro per maand, met een minimumuitbating van twee maanden. "Daar is al concrete interesse voor. Het ziet er dus naar uit dat we straks opnieuw ijsjes kunnen likken op het strand van Zeebrugge", vult Decleer aan.





Er is ook ruimte voor een kraam met verse meeneemvoeding in Zeebrugge en een kraam met meeneemvoeding op het Simon Stevinplein in het Brugse centrum. Op de hoek van de Koning Leopold III-laan en de watertoren aan Jan Breydel kan er een kraam met voetbalmerchandisinig bijkomen. Kostprijs: 1.690 euro per jaar. Kandidaturen worden enkel aanvaard via e-mail (economie@brugge.be) tot en met 7 maart om 12 uur. Iedere kandidatuur krijgt een ontvangstbevestiging. (BHT)