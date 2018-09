Eerste graad VTI duikt het ruime sop in 04 september 2018

De leerlingen van de eerste graad van het VTI Brugge mochten hun boeken en schrijfgerief nog een dagje thuis op hun bureau laten liggen. Het eerste jaar mocht een hele dag proeven van leuke activiteiten op school, zowel in de vestiging Boeveriestraat als in de Zandstraat. "Ideaal om elkaar zo wat beter te leren kennen", vindt coördinator Wouter Missinne. "Maar het allerleukste was weggelegd voor onze tweedejaars. Zij mochten een hele dag naar de Sint-Pietersplas voor een dagje waterpret."





(BHT)