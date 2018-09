Eerste films voor Razor Reel bekend 05 september 2018

02u38 0

Het Razor Reel Flanders Filmfestival in Brugge heeft zopas de eerste namen van films bekendgemaakt. Tussen 25 en 30 oktober kan je genieten van onder meer de zombiekomedie One Cut of the Dead. Het is een van de opvallende films, net als The Ranger en de retrothriller Summer of 84. De films van deze elfde editie zijn te zien in het Sint-Lodewijkscollege. (BHT)