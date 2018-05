Eerste feest op 't Zand is... Kaasmarkt STADSWEBSITE 'VERKLAPT' LOCATIE VAN EVENEMENT BART HUYSENTRUYT

11 mei 2018

02u40 0 Brugge De tiende Kaasmarkt palmt op zondag 2 september als eerste evenement 't Zand in. Dat staat op de website van de stad. De officiële opening van het vernieuwde plein volgt wat later. "We zijn verrast, maar blij", zegt voorzitter Jean-Pierre Vanden Berghe.

Wat de Brugse Kaasmarkt in tien jaar tijd heeft bereikt, mag toch flink onderstreept worden. Van een eenvoudig marktje in het Graaf Visartpark is het evenement uitgegroeid tot een publiekstrekker met ruim 20.000 liefhebbers. Vorig jaar week de Kaasmarkt uit naar het Beursplein, toen door de werken op 't Zand. "Een heel geslaagde editie", blikt Filip Vermander van Milcobel terug. "Het Beursplein was logistiek gezien een toplocatie. We kregen heel veel positieve commentaren. De stands waren rondom het plein opgebouwd, wat ook goed was voor de verkoop van de handelaars. Op zo'n topeditie wisselt gemiddeld zo'n 7.000 kilogram kaas van eigenaar. Dat is enorm."





Het heeft er alle schijn van dat de Kaasmarkt dit jaar als eerste evenement het nieuwe 't Zand mag inwijden. De officiële opening vindt enkele weken later pas plaats, maar op de website van de stad Brugge staat 't Zand wel aangeduid als locatie. "Dat verrast ons wel", moet voorzitter Jean-Pierre Vanden Berghe bekennen. "We hebben nog geen officiële bevestiging gekregen. Veel zal afhangen van de afwerking van het plein. Op dit moment ziet dat er goed uit. Tegen het bouwverlof zou 't Zand klaar moeten zijn en dat schept ruimte om na een jaartje afwezigheid weer naar daar te verhuizen. We hebben een vergunning aangevraagd voor zowel het Beursplein als 't Zand. Maar onze voorkeur ligt uiteraard wel op 't Zand. We waren vorig jaar ook het eerste evenement op het Beursplein. De Kaasmarkt houdt van primeurs."





10 ambassadeurs

Schepen van Markten Hilde Decleer (CD&V) schept niet meteen duidelijkheid. "Als het zo op onze website staat, is dat al een indicatie", zegt ze. "Zoals het er nu uitziet, wordt 't Zand de locatie." De vaste waarden zijn op zondag 2 september present. Dat zijn de alpenhoornblazers, de Kaasdragers van Alkmaar, de champagne-, bier- en wijnbar en het Blaaskapellenfestival. Er komen ook opnieuw zestig stands. "We werken met een wachtlijst, want er is bijzonder veel interesse van standhouders. De succesformule in Brugge raakt overal bekend", zegt Vanden Berghe. De voorbije jaren werd telkens een topchef aangeduid als kaasambassadeur. Die titel verdienden ze door te werken met Brugge Kaas. Voor de tiende editie krijgen tien 'gewone' Brugse handelaars de titel. Het gaat onder meer om Kaaswinkel Den Hof, The Potato Bar, Kasteelhoeve en het Diksmuids Boterhuis. Ook hotelscholen Spermalie en Ter Groene Poorte mogen zo'n erkenning in ontvangst nemen.