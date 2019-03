Eerste editie van Bro.Go Trailrun lokt zondag al zeker 200 atleten naar Beisbroek Siebe De Voogt

17u12 0 Brugge Komend weekend vindt op het domein Beisbroek in Sint-Andries de eerste editie van de Bro.Go Trailrun plaats. Al zeker 200 atleten schreven zich in voor het evenement.

De eerste Trailrun door de kasteelbossen van Beisbroek wordt georganiseerd door de broers Sam en Alexander Govaert. Zij organiseerden vorig jaar onder meer voor het eerst een triatlon in Jabbeke. Voor hun eerste Bro.Go Trailrun zondag schreven zich al 200 atleten in. “Deelnemers kunnen zich nog steeds online inschrijven”, zeggen de broers. “Bij onze sponsor Running Center in Brugge zijn de tickets goedkoper.” Het parcours brengt de atleten langs goed beloopbare bospaden. “Zij kunnen kiezen voor drie afstanden: 5, 10 of 15 kilometer. Iedere passage komt langs de bevoorrading en de sfeer van de Red Bull-truck. Er zijn goodiebags voorzien voor alle deelnemers en speciale prijzen voor de eerste drie atleten op elke afstand.” Start en aankomst liggen zondag bij de Volkssterrenwacht. Ook inschrijven is daar de dag zelf nog mogelijk. Parkeren kan op alle grote parkings rond het bos in de Doornstraat en ter hoogte van Tudor. De Trailrun gaat om 13 uur van start. Meer info: www.brogo.be.