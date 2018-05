Eerste duik in Damse Vaart 15 mei 2018

In de Damse Vaart in Brugge is het seizoen voor openwaterzwemmers gisteren gestart. Nieuw dit jaar is dat er een derde club komt zwemmen in de Damse Vaart, waarmee het aantal openwaterzwemmers wordt uitgebreid. Eerder al mochten de Brugse IJsberen en de Langerei Zwemmers het sop in. "Het zijn natuurlijk geen ideale temperaturen", zegt Bruno Chinitor van de Langerei Zwemmers. "Maar we zijn heel tevreden dat we opnieuw in de Damse Vaart terechtkunnen." De kleedkamers bevinden zich bij vzw Amateursport in deGemeneweidestraat 50 en zijn bereikbaar via de Koolkerkse Steenweg. Daar is ook parking voorzien. Tijdens de zomer kunnen de zwemmers in de weekends ook terecht in de Brugse reien. (BHT)