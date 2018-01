Eerste deel van fietsbrugjes geplaatst 02u37 0 Benny Proot Over de vestinggracht wordt een fietsersbrug geplaatst. Brugge Aan de Boeveriepoort in Brugge is gestart met de aanleg van de fietsers- en voetgangersbruggen over de vestinggrachten. Het eerste brugdeel is gisteren over het water getild.

De bruggen vormen het sluitstuk van een veilige fiets- en voetgangersverbinding tussen Sint-Michiels en de binnenstad. Tegen de paasvakantie zullen auto's en fietsers of voetgangers die van Sint-Michiels komen niet langer samen langs de Koning Albert I-laan door de spoortunnel moeten.





"De zwakke weggebruikers kunnen dan een eigen route volgen", zegt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). "Die route vertrekt aan het station, kant Sint-Michiels, en passeert onder de Koning Albert I-laan. Eenmaal bovengekomen in de Stationslaan zwenkt ze af naar rechts, gaat ze door een tunnel onder het spoor en komt ze uit aan de buitenste vestinggracht. Van daar gaat ze via twee bruggetjes over de vestingen om uit te monden aan het fietspad op het kruispunt Hendrik Consciencelaan en Boeveriestraat." Om zo weinig mogelijk verkeershinder te veroorzaken, gebeurt het vervoer van de brugdelen telkens 's nachts. Na de opbouw volgen nog omgevingswerken.





