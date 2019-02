Eerste bewoners nemen fietsenberging

in Peterseliestraat in gebruik Bart Huysentruyt

06 februari 2019

13u56 0 Brugge De stad Brugge heeft een nieuwe fietsenberging geplaatst in de Peterseliestraat in de binnenstad. De eerste huurder is bewoonster Elsbeth Maselis.

Zij kreeg de sleutel uit handen van schepenen Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus) en Pablo Annys (sp.a). Op verschillende plaatsen in de stad kan je fietstrommels of fietsbergingen huren. “Daarmee stimuleren we het gebruik van de fiets in de stad”, zegt Van Volcem. “Bruggelingen zonder garage of bewoners van een rijwoning hebben geen ruimte om hun fietsen veilig en comfortabel te stallen. Voor hen is deze fietsenberging dus een echt pluspunt.” Van de 15 fietskluizen zijn er nog verschillende beschikbaar. De dienst Eigendommen staat in voor de verhuur ervan.