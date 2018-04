Eerste aardgas uit Siberië in haven 11 april 2018

In de haven van Zeebrugge is de eerste LNG-tanker met vloeibaar aardgas uit Siberië aan de Fluxys-terminal in de Zeebrugse voorhaven aangemeerd. Het aardgas komt uit Sabetta op het Siberische schiereiland Yamal. Drie jaar geleden werd de terminal van Fluxys geselecteerd als overslagpunt voor vloeibaar Siberisch aardgas van het Yamal-gasveld. In de haven van Sabetta zijn nieuwe installaties opgetrokken om het gewonnen gas vloeibaar te maken vooraleer het op transport kan worden gezet. Het contract betekent voor Zeebrugge op jaarbasis een overslag tot meer dan honderd ladingen. De versterkte methaantankers zullen dus in de winterperiode, als de noordelijke route in Siberië dichtgevroren is, een shuttledienst verzorgen vanuit Sabetta naar Zeebrugge. Na tussentijdse opslag op de terminal wordt het LNG overgeladen op klassieke LNG-schepen om het door te voeren naar onder meer de Aziatische markten. (BHT)