Eerst hamburgers bakken, daarna afval rapen 26 maart 2018

Op verscheidene plaatsen in de regio is afgelopen weekend zwerfvuil verzameld en opgeruimd. Dat gebeurde onder meer ook aan fastfoodrestaurant McDonald's langs de Maalse Steenweg in Sint-Kruis. Het is een van de plaatsen in Brugge waar kartonnen en papieren verpakkingen nog wel eens blijven slingeren langs de weg. "Daar zijn we ons meer dan van bewust", zegt Mark De Herdt van McDonald's Brugge-Maldegem. "We doen al heel veel inspanningen. Er staan voldoende vuilnisbakken en we maken er de klanten op attent dat ze hun vuilnis niet op straat mogen gooien."





De medewerkers van McDonald's verzamelden zo zaterdag een behoorlijk gewicht aan zwerfvuil. (BHT)