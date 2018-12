Eenzame vrouw mag geen chihuahua houden op appartement “Mooiste kerstcadeau is me ontnomen” Brugse Rita Vander Vaet (62) stuit op verbod van sociale verhuurmaatschappij Mathias Mariën

21 december 2018

11u57 3 Brugge De Brugse Rita Vander Vaet (62) zit in zak en as, nu de sociale verhuurmaatschappij blijft weigeren om de vrouw een hond te laten houden in haar appartement. Een bemiddelingspoging van de vrederechter draaide op niks uit. “Het mooiste kerstcadeau is mij ontnomen. Ik wil gewoon een hondje om de eenzaamheid tegen te gaan. Is dat zoveel gevraagd?”, zucht Rita.

De 62-jarige vrouw is zichtbaar geëmotioneerd wanneer ze vertelt over haar eenzame momenten. Rita Vander Vaet is al enkele jaren alleenstaand en durft toe te geven dat ze steeds meer aan het vereenzamen is. “Het is vaak zo moeilijk, alleen in mijn kleine flat. Vroeger had ik nog een partner of de conciërge van het gebouw. Maar sinds dat is weggevallen, ben ik steeds vaker alleen. Geloof me: dat knaagt”, zegt Rita, die sinds enkele jaren in een appartementje van de sociale verhuurmaatschappij Vivendo in Brugge woont. De vrouw besloot actie te ondernemen tegen haar eenzaamheid en wou dolgraag een hondje kopen. Bij voorkeur een chihuahua, zoals ze in het verleden en in haar jeugd er ook steeds één had. “Ik kreeg daar enorm veel vriendschap van. We waren altijd samen op stap. Het zou me in deze fase van mijn leven dan ook enorm helpen om de eenzame dagen en avonden tegen te gaan.”

Geen uitzondering

Al snel stootte ze op het huisreglement waarin staat dat honden niet zijn toegelaten. Toekomstig gemeenteraadslid Pol Van Den Driessche (N-VA) hoorde van de wensen van Rita en besloot mee in de bres te springen. “Voor alle duidelijkheid: ik doe dat zonder enige politieke bijbedoelingen. De volgende verkiezingen zijn pas over zes jaar. Ik vond het gewoon een aangrijpend verhaal en ben een man van mijn woord. Ik heb haar beloofd om te helpen, dus doe ik dat ook”, zegt Van Den Driessche. Mailverkeer tussen hem en de sociale verhuurmaatschappij leverde niks op. Grootste struikelblok bleek het contract van Rita. Daarin staat duidelijk dat het houden van honden verboden is. Een kat zou eventueel wél mogen, maar daaraan is de vrouw allergisch. “Een uitzondering wilden ze uiteindelijk niet maken”, zucht Vander Vaet. Helemaal onbegrijpelijk is dat standpunt van Vivendo niet, aangezien in dat geval de kans bestaat dat plots iedereen om een uitzondering komt vragen. De vrouw besloot in samenspraak met Pol Van Den Driessche een vrederechter in te schakelen, in de hoop via bemiddeling tot een akkoord te komen. Dat draaide vrijdagochtend uit op een sisser. “De vrederechter kon zelf geen uitspraak doen en kon enkel proberen bemiddelen. Tijdens de bemiddeling bleef het standpunt van de tegenpartij duidelijk: ik mag geen hondje hebben in mijn appartement. Hoe groot of klein die ook zou zijn. Het staat nu eenmaal zo in het contract”, zegt Rita.

Geblaf

De feestdagen starten zo in mineur voor de Brugse vrouw. “De toestemming om een chihuahua te mogen hebben, was echt wel het mooiste kerstcadeau geweest”, aldus Rita. De vrouw heeft nu wel nog de mogelijkheid om verdere stappen te ondernemen, waarbij een rechter uitspraak ten gronde kan doen. Al is het niet zeker of ze dat effectief zal doen. “Ik dacht dat ze in Brugge zo fel bezig waren met hun actieplan tegen eenzaamheid?", stelt Pol Van Den Driessche. “Dan is het eigenlijk onbegrijpelijk als je weet dat een hondje die dame echt vooruit zou helpen in haar strijd tegen vereenzaming.”

Bij Vivendo benadrukken ze dat er van slechte wil geen sprake is. “Het staat nu eenmaal duidelijk zo in ons reglement. In de woningen mag het wel, maar in appartementen is de kans op overlast te groot”, zegt Koen Decraemer. “Wat dan het verschil is tussen een kat en hond? Vooral het geblaf. Zelfs al is het een kleintje, die kunnen ook luid blaffen. Uitzonderingen maken doen we niet. Het is alles of niks."