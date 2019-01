Een pop-up reisbureau in Academiestraat: “Test of dit zin heeft” Bart Huysentruyt

04 januari 2019

12u34 0 Brugge In het pand van The Box in de Academiestraat is Bruggeling Ruben Gryson (31) vrijdag gestart met een pop-up reisbureau.

Ruben werkt al een tijd als zelfstandig reisagent. Voordien was hij actief voor Connections. Hij is gespecialiseerd in maatreizen met de Verenigde Staten, Canada en de Caraïben als topbestemmingen. Ruben organiseert ook huwelijks- en zakenreizen. “Ik zie het als een mooie kans om mijn expertise hier een maand lang te kunnen delen met de klanten”, zegt Ruben Gryson. “Het reisbureau blijft hier maar een maand, maar het is voor mij een test om te zien of het nog zin heeft om met een fysiek contactpunt te starten in Brugge.” Ruben verwijst naar de mogelijkheden die er zijn om reizen online te boeken. “Maar voor maatreizen hebben mensen graag persoonlijk contact. Dat kan ik hier bieden.” De inrichting gebeurde door zijn echtgenote. Het reisbureau van Travel Experts is elke dag open van 10 tot 19 uur. Op zondag is dat tussen 14 en 17 uur.