Eén op vijf bestuurders te snel in werfzone E40 07 maart 2018

De federale wegpolitie heeft gistermorgen snelheidscontroles uitgevoerd op de E40 richting kust tussen Brugge en Jabbeke. Door werken aan de middenberm is de snelheid er plaatselijk teruggebracht van 120 kilometer per uur naar een zone 90 en een zone 70. De controles leverden opzienbarende resultaten op, want liefst één op vijf bestuurders haalde meer dan 90 per uur. "In drie uur tijden controleerden we 4.700 wagens, waarvan er 930 sneller reden dan 90", zegt hoofdinspecteur Christophe Van Quakebeke. "Die resultaten verontrusten ons. De verkeersborden en de nodige wegsignalisatie staan er niet voor niets. De snelheid werd er verlaagd om de veiligheid van de arbeiders tijdens de werken te garanderen. We manen bestuurders aan die snelheidsbeperking te respecteren. Zo niet, zullen er vroeg of laat ongelukken gebeuren." De overtreders die gistermorgen werden geflitst, zullen een boete in de bus krijgen. (SDVO)