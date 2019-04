Eén jaar cel voor agressieveling die naamgenoot in elkaar timmerde en politiecel besmeurde met uitwerpselen Siebe De Voogt

11 april 2019

14u26 0 Brugge Een 38-jarige Oostendenaar heeft één jaar cel gekregen voor slagen en verwondingen tegenover een naamgenoot. Jurgen G. takelde de man vorige maand toe in z’n appartement in Brugge “omdat hij het niet waard was zijn achternaam te dragen”. Na z’n arrestatie besmeurde hij de politiecel met z’n uitwerpselen.

De feiten speelden zich op 19 februari af in een appartementsgebouw in Brugge. Het 49-jarige slachtoffer verklaarde die dag hoe Jurgen G. plots voor z’n deur stond. Hij greep hem bij de keel en drong z’n appartement binnen. “Je bent het niet waar om m’n naam te dragen”, zou de beklaagde hem hebben toegeroepen. Binnen takelde hij het slachtoffer toe. “De politie trof overal bloed aan”, stelde de procureur. “Nadien zette de beklaagde nog eens het politiebureau op stelten. Hij urineerde in z’n cel en besmeurde alles met z’n uitwerpselen.”

Het slachtoffer was vorige maand zelf aanwezig in de rechtszaal en wijzigde plots z’n verklaring. Alles is een misverstand”, stelde hij. De procureur reageerde kwaad. “Ik ben verbouwereerd en geloof niets van die verklaring. Hij verklaart eerst dat hij aangevallen werd en komt hier nu plots iets anders vertellen.” Jurgen G. zelf beweert dat hij z’n vriend onderaan de trap van het appartement aantrof, terwijl er daar geen bloed werd aangetroffen. “Nochtans is het echt waar. Het is ook de reden waarom ik zo reageerde op het politiebureau. Ik hielp een vriend en werd toch meegenomen.” De rechter achtte de vechtpartij donderdagmorgen wel degelijk bewezen en legde Jurgen G. één jaar gevangenisstraf op. De man moet ook een geldboete van 800 euro betalen.