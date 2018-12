Eén jaar cel voor 28-jarige oplichtster die minstens 16 slachtoffers maakte: “de vrouw is onverbeterlijk” Kimberly C. verkocht onbestaande goederen op tweedehandssites Mathias Mariën

12 december 2018

09u57 0 Brugge Een 28-jarige vrouw uit Brugge is veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van één jaar voor oplichting via internet. Ze moet haar slachtoffers ook duizenden euro’s schadevergoeding betalen. Op tweedehandssites bood Kimberly C. producten aan die in werkelijkheid niet bestonden. “De vrouw is een onverbeterlijke oplichtster”, sprak de procureur streng.

Zestien slachtoffers hadden zich tijdens de vorige zitting burgerlijke partij gesteld tegen Kimberly C., al is de kans groot dat ze een pak meer slachtoffers maakte die geen klacht indienden. Stuk voor stuk werden ze tussen 2015 en midden 2017 geconfronteerd met de sluwe werkwijze van de Brugse. Op tweedehandssites bood Kimberly onder andere tickets voor Disneyland, voetbaltickets, iPhone’s en cosmetica aan tegen voordelige prijzen. In werkelijkheid bleken die goederen niet te bestaan en werkte ze onder een valse naam. Het geld liet ze storten op de rekeningen van nietsvermoedende kennissen. Eenmaal ze het geld in handen had, wist C. perfect onder de radar te blijven van haar slachtoffers en politie. Haar naam en werkwijze deed al snel de ronde op sociale media, maar zelfs dat kon haar niet stoppen. Volgens de procureur was het voor de slachtoffers bijna onbegonnen werk om Kimberly te confronteren met haar bedrog. Uiteindelijk kon de politie haar toch vatten en op de rooster leggen. De vrouw kwam zich in de rechtbank nota bene verantwoorden met een enkelband en excuseerde zich. In 2014 én 2015 werd ze al veroordeeld voor gelijkaardige feiten van oplichting. Nog vóór haar vorige straf eind 2015 was uitgesproken, lichtte Kimberly al opnieuw mensen op. Omdat ze daarmee haar voorwaarden schond, staat ze sinds enkele maanden onder elektronisch toezicht. Financiële problemen zouden aan de basis liggen van de oplichting. “De vrouw is een onverbeterlijke oplichtster. Ze zette haar praktijken ondanks haar eerdere straffen gewoon verder. Ik vorder dan ook een effectieve celstraf van twee jaar”, sprak de procureur streng tijdens de vorige zitting. De rechter veroordeelde haar woensdagochtend tot een effectieve celstraf van één jaar en een boete van 1.600 euro. Aan haar slachtoffers moet ze duizenden euro’s terugbetalen.