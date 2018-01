Een Antwerpenaar in Brugge, die noemt zijn café 'De Groenplaats' 20 januari 2018

Langs de Groene Rei is zopas het nieuwe muziekcafé De Groenplaats geopend. Daar kan je terecht voor een babbel, rockmuziek en af en toe een concertje of jamsessie. De zaak wordt uitgebaat door Steve Braeckmans en Sylvie Van Sompel. Het is voor het koppel de eerste keer dat ze een zaak starten. Steve, een fervent drummer in zijn vrije tijd, heeft in een ver verleden nog voor een horecazaak in het Antwerpse gewerkt. "Dit is een avontuur voor ons, maar wel eentje waar we al lang van dromen. De Groenplaats verwijst naar de locatie aan de Groene Rei, maar is ook een knipoog naar het bekende plein in Antwerpen, waar ik vandaan kom. We willen een toegankelijke kroeg worden, waar iedereen welkom is." Tot eind februari is de zaak op donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Daarna is de vaste sluitingsdag dinsdag. (BHT)