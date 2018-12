Eekhoutstraat uren afgesloten door groot gaslek Mathias Mariën

10 december 2018

11u27 0

De Eekhoutstraat in het centrum van Brugge zal uren afgesloten zijn door een groot gaslek. Bij werken is een middendrukleiding gesprongen. De politie is massaal ter plaatse en heeft de volledige omgeving afgesloten voor alle verkeer en voetgangers. Volgens de eerste vaststellingen zou de hinder uren aanhouden. In de straat is onder andere een school gevestigd, maar zij lopen geen gevaar en mogen gewoon in de klas blijven. Gewonden vielen er niet.