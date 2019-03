Edouard Vermeulen van modehuis Natan krijgt rijverbod voor fikse snelheidsovertreding op A11 Siebe De Voogt

05 maart 2019

13u06 0 Brugge Ontwerper Edouard Vermeulen, de man achter modehuis Natan, heeft in de Brugse politierechtbank 15 dagen rijverbod gekregen voor een fikse snelheidsovertreding op de A11 in Brugge. Hij moet ook een geldboete van 800 euro betalen.

Op 9 april vorig jaar zag de politie een Range Rover aan hoge snelheid over de A11 scheuren ter hoogte van het Boudewijnkanaal in Brugge. Volgens het proces-verbaal moesten de agenten liefst 155 km/uur rijden om de wagen in te halen, terwijl op die plek maar 90 mag gereden worden. Achter het stuur van de Range Rover bleek Edouard Vermeulen (62) van modehuis Natan te zitten. De hofleverancier, die zich sinds 2017 ook baron mag noemen, gaf zijn snelheidsovertreding toe. Hij stuurde dinsdagmorgen wel zijn kat naar de politierechtbank. De politierechter legde hem bij verstek 15 dagen rijverbod en 800 euro boete op.