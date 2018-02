Eddy Govert (69) maakt comeback 08 februari 2018

02u25 0 Brugge Het bloed kruipt waar het niet gaan kan bij Eddy Van Mouffaert (69). De Brugse accordeonist en zanger brengt, een halfjaar na zijn afscheid aan de Vlaamse showbizz, opnieuw een single uit.

Dit keer doet hij dat onder het pseudoniem van Eddy Govert, een artiestennaam die hij sinds 1991 niet meer gebruikte. Sindsdien was Eddy immers gaan optreden als Le Grand Julot. In 55 jaar carrière reisde hij zo Europa rond als gevierd zanger en vooral accordeonist. "Ik heb een liedje gemaakt in mijn eigen taal: het Brugs", zegt Eddy Govert. "Het is een ode aan de liefde geworden, een ballade die naar de keel grijpt." De song 'Ik zien stapelzot van joen' is te beluisteren via verschillende streamingdiensten en te koop op iTunes.





