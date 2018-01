ECS en 2XL delen cheques uit voor goede doel 26 januari 2018

02u29 0

Containerbedrijf ECS in Zeebrugge organiseerde onlangs een receptie die in het teken stond van een aantal goede doelen. Ze namen de collega's van transportbedrijf 2XL mee in het verhaal. Geld werd ingezameld dankzij een aantal activiteiten in 2017. Samen deelden ze twee cheques van duizend euro uit. Het geld gaat naar vzw Empathie, een centrum voor de behandeling van eetstoornissen, en De Passer. Dat is een buitengewone secundaire school voor leerlingen met autisme in Brugge. Verder ging er ook geld naar 't Huizeke, Bijeva, De Strandloper, Villa Rozenrood, Chicks for Mucco, Benefiet Zuid-Soedan en Rode Neuzen Dag.





(BHT)