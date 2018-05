Écht titelfeest op pinkstermaandag MAAR OOK DEZE KEER GEEN BOOTJES VOOR OFFICIËLE INTREDE MATHIAS MARIËN EN BART HUYSENTRUYT

15 mei 2018

03u21 0 Brugge In Jan Breydel starten de voorbereidingen voor een titelfeest op pinkstermaandag. Club bouwt dan een kampioenenfeest op de Markt. Dat de spelers als helden onthaald zullen worden, staat vast. Maar ze zouden niet op bootjes de stad binnenvaren. Wellicht wordt het weer een open spelersbus.

Volgens de politie van Brugge verliep de feestavond en -nacht van zondag op maandag zonder noemenswaardige incidenten. Na afloop van de wedstrijd liep 'De Platse' helemaal vol. Naar schatting kwamen er zo'n 3.000 supporters samen die omstreeks 23.30 uur hun weg vervolgden richting Jan Breydel. Daar verwelkomden duizenden blauw-zwarte harten de spelersbus op de beats van een dj. Opvallend: de bus viel bij het binnenrijden van het stadionplein stil, waardoor de spelers door een onverwachte erehaag ontvangen werden. Ook daar hoefde de politie niet tussen te komen. Het feest duurde tot middernacht. De puinhoop achteraf viel alles bij elkaar goed mee. De stadsdiensten waren gisterenochtend al vroeg in de weer om de plastic bekertjes en het feestmateriaal op te ruimen. In de loop van de vroege ochtend was al bijna niks meer te merken van de passage van de Clubsupporters.





Nog niks op papier

De spelers van Club Brugge kozen trouwens opmerkelijk genoeg niet voor de Carré of The Villa in Antwerpen om hun vijftiende landstitel te vieren. Ze trokken met zijn allen naar 't Oud Gemeentehuis in Varsenare. Omstreeks 1 uur kwamen de spelers daar toe voor een groot feest. Supporters werden niet toegelaten. De dag erna gebeurde er in Jan Breydel overigens niet zoveel. Het schepencollege van Brugge bevestigde alleen de datum voor het geplande titelfeest: pinkstermaandag 21 mei. "Als Club Brugge dat wil, dan worden de spelers ontvangen op het stadhuis en volgt daarna een groot volksfeest op de Markt", zegt schepen Dirk De fauw (CD&V). "Maar er staat nog niks op papier. Dat is voor de komende dagen."





Mysterieus

Ook bij Club Brugge blijven ze nog een beetje mysterieus. Woordvoerder Kirsten Willem: "Pas morgen (vandaag, red.) gaan we bekijken wat we allemaal kunnen doen." Ongetwijfeld zullen de eerste festiviteiten zondag al starten, bij de laatste thuismatch van Club tegen AA Gent. Wat er de dag nadien gebeurt, is dus nog onbekend. Twee jaar geleden trokken de spelers met een open spelersbus door de stad en werden ze door een uitzinnige menigte op de Markt ontvangen. Toen werd er bewust niet voor bootjes gekozen omdat ze dat in Gent het jaar voordien al hadden gedaan. Ook dit jaar zou er niet voor bootjes gekozen worden en wordt het wellicht weer een open spelersbus. Maar zoals gezegd: "Nog niks staat op papier."