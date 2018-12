Dutje doen? Dat kan in slaapklasje van Kantelberg Bart Huysentruyt

14 december 2018

De pas vernieuwde peuterklas van juf Sabine in vrije basisschool Kantelberg in Sint-Kruis heeft er een nieuwigheid bij. Kindjes, die wat moe worden, kunnen voortaan een dutje doen in het slaapklasje. Daar kunnen in totaal tien kindjes even de oogjes dicht doen. In samenspraak met de ouders kan bepaald worden of de dutjes kort of iets langer mogen duren. Juffen Stefanie en Ine zorgen voor de begeleiding en kijken of iedereen flink schaapjes telt.