Duo naar rechter voor brandstichting in kasteel Ryckevelde 04 juli 2018

Twee Bruggelingen zijn gisterenmorgen door de raadkamer doorverwezen naar de correctionele rechtbank voor de brandstichting in een bijgebouw van kasteel Ryckevelde in Sijsele. M.B. (63) en F.B. (53) zakten eind april naar het kasteel af. De 33-jarige kasteelbewoner moest M.B. mogelijk nog geld nadat die had geïnvesteerd in zijn zaak. Samen met F.B. zou de man het slachtoffer slagen hebben toegebracht. Het gerecht verdenkt hen er ook van nadien brand te hebben gesticht in het kasteel, maar dat ontkennen de mannen met klem. "Mijn cliënt geeft de slagen toe, maar zegt dat er van brandstichting geen sprake is", zegt de advocaat van M.B., die beroep zal aantekenen tegen de beslissing van de raadkamer. Zijn cliënt zit nog steeds in de cel. F.B. werd enkele weken geleden al voorwaardelijk vrijgelaten. (SDVO)