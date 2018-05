Duo naar cel voor stelen van 41 bankkaarten 15 mei 2018

03u21 0 Brugge Een 25-jarige Fransman heeft in de rechtbank vier jaar cel gekregen, waarvan één jaar met uitstel, voor het stelen van 41 bankkaarten. Zijn kompaan moet drie jaar naar de gevangenis.

De mannen pleegden vooral feiten in Brugge en Oostkamp. In totaal deden ze 63 verrichtingen waarbij geld werd afgehaald of iets werd betaald. Hun handelswijze was steeds dezelfde: ze viseerden oudere mensen die geld afhaalden, waarna ze de code afkeken en hen met een smoesje aan de praat hielden. Vliegensvlug namen ze de bankkaart uit de gleuf, waarna de slachtoffers dachten dat de kaart was ingeslikt. In september 2017 kwam de zaak aan het licht door een alerte verkoper die de nummerplaat van de daders doorgaf aan de politie. De Fransman gaf de feiten toe, maar benadrukte dat er nooit sprake was van geweld. Zijn kompaan kwam niet opdagen op zijn proces en werd bij verstek veroordeeld. (SDVO)