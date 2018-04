Duo naar assisen voor dood Mikey (19) 27 april 2018

02u57 0 Brugge Steven Van Geel en Suleyman Betelguiriev, de twee verdachten van de dodelijke steekpartij op Mikey Peeters (19) in Brugge, moeten zich allebei voor het hof van assisen verantwoorden voor doodslag. "Een opluchting voor de ouders", zegt advocaat Jef Vermassen.

De beslissing van de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling komt er bijna vier jaar na de feiten. Vrijdag 30 mei 2014 rond 5 uur kreeg Mikey Peeters het op de Markt aan de stok met twee andere jongemannen. Het slachtoffer kreeg zes messteken en overleefde de aanval niet. Een dag later gaf Steven Van Geel zich aan bij de politie. Zijn kompaan Suleyman Betelguriev, die de fatale steken zou hebben toegebracht, vluchtte vermoedelijk naar zijn thuisland Tsjetsjenië en is nog steeds voortvluchtig. Er loopt een internationaal aanhoudingsbevel, maar de kans dat hij toch het proces zal bijwonen als beklaagde is heel klein. Steven Van Geel werd in december in Amsterdam opgepakt, nadat hij al meerdere keren was vrijgelaten en telkens zijn voorwaarden geschonden had. Van Geel en Betelguriev riskeren allebei 30 jaar cel.





Pijnlijk

De advocaat van de ouders van Mikey, Jef Vermassen, is opgetogen met de doorverwijzing. "Het is voor hen een garantie op een veel grondiger proces. Dat het zo lang wachten was op een proces, is voor hen uiteraard pijnlijk. De verwerking van een overlijden begint voor de nabestaanden pas na het proces. Nu leven ze nog zeker een jaar in angst voor de confrontatie met de daders en ook de camerabeelden van de steekpartij. De wonden zullen na zoveel jaar opnieuw worden opengereten." Dat een van de beklaagden weggevlucht is naar Tsjetsjenië, zet kwaad bloed bij de nabestaanden van Mikey. "Het betekent dat hij zijn verantwoordelijkheid niet wil opnemen. De ouders van Mikey hadden graag gewild dat hij een proces kreeg voor wat hij hun zoon heeft aangedaan. Dat dit nu niet zo zal zijn, is voor hen een pijnlijke ervaring. Maar we zullen dus al niet voor een zaal zonder beschuldigden staan", aldus Vermassen. (JEW/SDVO)