Duo Lewis Arlo tweede in Start to DJ 09 augustus 2018

De jonge Brugse deejays Louis Boussouw (20) en Arno Snauwaert (18) zijn tweede geëindigd in de talentenjacht Start to DJ op jongerenzender MNM. Samen vormen ze het duo Lewis Arlo. De twee zijn bijzonder trots, want ze spelen nog maar acht maanden samen."We kennen elkaar van de kunstacademie in Brugge", vertelt Louis Boussouw. "We spelen voornamelijk dance, met een commerciële toets. Tijdens de competitie mochten we samen het podium op met Regi. Dat was een hele ervaring." Nu gaan er deuren open voor het duo, dat stilaan wat optredens mag inboeken. "We gaan hier graag professioneel mee verder."





(BHT)