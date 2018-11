Duizenden kinderen juichen Sint en Zwarte Pieten toe 26 november 2018

Met een rondvaart op de reien heeft Sinterklaas gisteren zijn intrede gemaakt in Brugge. Duizenden kinderen juichten de goedheilig man toe langs het parcours, dat van het Grootseminarie tot aan de Vismarkt leidde. Onderweg gooiden de Zwarte Pieten, de een al wat zwarter dan de andere, snoep naar de kinderen en hun ouders. Dat deden ze nadien nog eens fijntjes over op de Burg, waar Sinterklaas nog eens benadrukte dat er dit jaar geen stoute kinderen waren. Het Fiorettikoor zorgde voor muzikale begeleiding. Na de korte passage op de Burg vertrokken Sinterklaas en de Zwarte Pieten per koets naar het Concertgebouw, waar de show van de Gezinsbond de apotheose van de dag vormde. (BHT)