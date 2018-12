Duizenden bloemen sieren stadhuis en Onze-Lieve-Vrouwekerk van Damme Frederiek Van Pamel pakt voor tweede keer uit met indrukwekkende bloemententoonstelling Mathias Mariën

20 december 2018

10u43 0 Brugge De stad Damme pakt voor het tweede jaar op rij uit men een indrukwekkende tentoonstelling van bloemenkunstenaar Frederiek Van Pamel. Zowel het stadhuis als de Onze-Lieve-Vrouwekerk zijn het decor voor kunstwerken met duizenden bloemen. Blikvanger is een zeshoek die boven het altaar zweeft met een diameter van zeven meter. “Het is een huzarenstukje om alles op te bouwen én te onderhouden. Maar het eindresultaat is van een heel hoog niveau”, zegt Van Pamel.

Nog tot 3 januari kunnen liefhebbers dagelijks het stadhuis en de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Damme bezoeken voor de tentoonstelling van Bruggeling Frederiek Van Pamel. Het eindresultaat oogt alvast indrukwekkend. “Er is dan ook enorm veel tijd ingekropen om alles tijdig klaar te krijgen en te installeren”, vertelt Van Pamel. “Met zo’n twintig vrijwilligers zijn we de laatste acht dagen lang bezig geweest om het totaalplaatje rond te krijgen. Er zijn zelfs klanten die zich spontaan aanboden om te helpen. Zonder hun inzet was dit allemaal niet mogelijk geweest.” De kunstenaar palmt het Damse stadhuis voor het tweede jaar op rij in en schakelde naar eigen zeggen een versnelling hoger. De enige echte gelijkenis tussen beide edities, is dat er ook dit jaar duizenden bloemen en planten worden gebruikt.

Zwevende zeshoek

In het stadhuis springt vooral een gigantische kubus vol azalea’s in het oog. “We gebruikten er ongeveer 1.000 om de kubus klaar te krijgen. En geloof me: het zal een echt huzarenstukje zijn om die de komende tijd water te geven én vers te houden. Ook de stabiliteit garanderen was geen evidente opgave”, glimlacht Frederiek Van Pamel. Rond de kubus werd de ruimte zodanig opgebouwd en ingericht dat de bezoekers zich even in een feeëriek bos wanen. “Het niveau ligt in vergelijking met de eerste editie veel hoger”, gaat de bloemenkunstenaar verder. “Vorig jaar speelden we meer op veiligheid. Het resultaat oogde toen óók mooi, maar toch was er ruimte voor verbetering. Die is er nu zeker gekomen.” Verder in het stadhuis staat een ‘flowerwall’ die meteen een soort visitekaartje van de tentoonstelling moet worden. De opbouw en afwerking is nog volop bezig, maar de bedoeling is dat bezoekers op die plaats foto’s nemen en delen op sociale media. Er zal bovendien een bordje hangen met ‘Merry Christmas and a Happy New Year’ zodat families de foto kunnen gebruiken als kerstkaart. “Ik ben enorm trots op het eindresultaat. Weet je dat ik eigenlijk deels vloek op deze tentoonstelling. Net in de drukste periode van het jaar komt dit er nog eens bij. Maar tegelijk is het zo’n mooie en unieke kans die ik niet kan laten schieten. Het decor is echt fantastisch”, aldus Van Pamel, die vooral trots is op de zwevende zeshoek in de Onze-Lieve-Vrouwekerk op een steenworp van het stadhuis. Het kunstwerk, met een diameter van zeven meter, zweeft boven het altaar en is fantastisch verlicht.

Traditie

Burgemeester Joachim Coens (CD&V) is in de wolken met het resultaat. “Voor het wintertoerisme in Damme is dit enorm belangrijk. Vorig jaar kwamen er zo’n 4.000 bezoekers. Uiteraard mikken we dit jaar op nog meer”, aldus Coens. “Of we nu vertrokken zijn voor een jaarlijkse bloemententoonstelling is moeilijk om te zeggen. Het is vooral belangrijk dat we er als stadsbestuur een traditie van maken dat er in de wintermaanden iets gebeurt. Niet alleen voor het wintertoerisme, ook de lokale horeca en eigen inwoners profiteren mee.” De bloemententoonstelling is vanaf zaterdag 22 december tot 3 januari dagelijks te bezoeken tussen 10 en 18 uur. Op 25 december en 1 januari zijn bezoekers welkom tussen 14 en 18 euro. Een ticketje kost 4 euro. Voor Dammenaars is dat slechts de helft.