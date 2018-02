Duizend actievoerders tegen pensioenplannen 28 februari 2018

02u40 0 Brugge De achterkant van het station van Brugge werd gisterenmiddag volledig ingepalmd door de socialistische vakbond ACOD.

Meer dan duizend actievoerders kwamen samen om te protesteren tegen de onduidelijke plannen van de regering-Michel over het pensioen voor zware beroepen. "Wij eisen duidelijkheid", klonk het eensgezind. De rode brigade liet zich tijdens de actie allesbehalve afschrikken door het vriesweer. Met spandoeken en vlaggen maakten ze hun standpunt duidelijk. Ook warme soep en een grote muziekinstallatie met opzwepende beats moesten de actievoeders warm houden. Chris Reniers, voorzitter van het ACOD, kwam de vakbondslieden toespreken. De politie hield vanop afstand een oogje in het zeil. Uiteindelijk verliep alles zonder problemen. Ook de hinder bij het openbaar vervoer in onze regio viel ondanks de actie relatief mee. Vanaf vandaag zouden alle dienstregelingen opnieuw normaal moeten zijn. (MMB)