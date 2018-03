Duikboot van chocolade in Seafront 31 maart 2018

De Russische duikboot, een van de blikvangers van maritiem themapark Seafront in Zeebrugge, is er nu ook in chocolade. Zoals bekend verdwijnt de duikboot na dit jaar uit Zeebrugge, omdat hij niet te herstellen valt. Een jaar lang staat de onderzeeër Foxtrot daarom in de belangstelling. Chef-chocolatier Oliver Van Nueten maakte een chocoladeversie van de Foxtrot. "Wie het gewicht van dit grote vaartuig kan raden, wint de lekkernij", zegt Sofie Pieters van Seafront. Dat kan op donderdag 5 april om 11 uur, want dan is er een paaseierenzoektocht. Seafront is elke dag open van 10 tot 17 uur. (BHT)