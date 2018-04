Dudzele kleurt geel voor Tourheld GEORGES VANDENBERGHE WON 50 JAAR GELEDEN BIJNA RONDE VAN FRANKRIJK BART HUYSENTRUYT

27 april 2018

02u55 0 Brugge Dudzele verandert in het eerste weekend van augustus in een geel dorp, want dan wordt wielrenner Georges Vandenberghe gevierd. De meesterknecht van Eddy Merckx, op zijn 42ste overleden, reed een halve eeuw geleden elf dagen in het geel in de Tour.

Georges Vandenberghe was een simpele beenhouwersknecht toen hij op zijn dertiende in Dudzele kwam wonen. Zijn hobby? Fietsen. Omdat er een bakkerszoon uit het dorp ook graag met de fiets reed, werd een wedstrijdje georganiseerd. Georges bakte er niks van, eindigde achtste en was een illusie armer. "Maar hij zette door", weet Frank Monbaliu, generatiegenoot van Georges. "Op zijn zeventiende hebben we een fanclub opgericht: Hoop der Renners. We zijn nu zestig jaar verder en de club bestaat nog steeds." Vandenberghe zou naam maken als meesterknecht van Eddy Merckx himself, maar haalde ook zelf schitterende resultaten. In 1966 won hij een etappe in de Tour, een jaar later een rit in de Giro. Hij pakte ook de eindzege in de Ronde van Catalonië en won vier ritten in de Ronde van Portugal. Zijn hoogtepunt kende Georges Vandenberghe in de Ronde van Frankrijk van 1968. Toen fietste hij elf dagen in de gele trui. "We waren al de Pyreneeën over. Hij was op dat moment kandidaat-winnaar", zegt Monbaliu. Maar het mocht uiteindelijk niet zijn. Jan Janssen zou later die Tour winnen.





"Dat is exact vijftig jaar geleden", zegt Erik Casier, een van de vrienden van Georges. "Dat hoogtepunt willen we in Dudzele niet zomaar vergeten. In de kermisweek, tijdens de eerste week van augustus, willen we ons dorp in het geel kleuren."





Dameswedstrijd

De vrienden van Georges, die in 1983 op zijn 42ste overleed aan een hersenbloeding, organiseren een expo over zijn carrière. Er wordt ook een wielerwedstrijd voor elitedames gehouden.





De vroegere fanclub én zijn vrienden zijn evenwel nog op zoek naar extra materiaal over Vandenberghe. "Hij was ongelooflijk vrijgevig. Al zijn gele truien heeft hij weggeschonken. Het zou mooi zijn om zo'n exemplaar te kunnen tonen. Al wie nog materiaal heeft over Georges mag dat ons laten weten", zegt coördinator Pascal Monbaliu. "Het feest is een passend eerbetoon. Georges was de beste wielrenner die we in Dudzele gekend hebben. Hij was een echte flandrien, reed met de benen open, maar was ongelooflijk getalenteerd." Wie de organisatie kan helpen, kan contact opnemen via pascal@monbaliu.be of op 0477/56.07.12.