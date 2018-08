Dudzele kleurt geel om sportman te eren INWONERS ZIJN GEORGES VANDENBERGHE NOG NIET VERGETEN MATHIAS MARIËN

01 augustus 2018

02u31 0 Brugge Het dorpscentrum van Dudzele kleurt volledig geel. Inwoners eren op die manier oud-wielrenner Georges Vandenberghe, die exact 50 jaar geleden elf dagen de gele trui droeg in de Tour de France. De plaatselijke held stierf op 41-jarige leeftijd aan een hartaderbreuk.

Wie de voorbije dagen door de dorpskern van Dudzele reed, kon er onmogelijk naast kijken. Tal van gevels zijn versierd met gele vlaggetjes, in bomen hangen gele bidons, op minstens twintig plaatsen staat een gele fiets op het dak, ramen zijn geel geschilderd ... Simpel gezegd: Dudzele kleurt geel. En dat is niet zomaar, zo blijkt. De plaatselijke held Georges Vandenberghe wordt in de bloemetjes gezet voor zijn fantastische prestaties in het verleden. De timing is lukraak gekozen. Exact vijftig jaar geleden droeg de oud-wielrenner maar liefst elf dagen de gele trui in de Tour de France, nog steeds de belangrijkste wielerwedstrijd ter wereld. "We zijn al twee jaar bezig met het uitrollen van dit idee. Een halve eeuw is een mooie tijd om terug te blikken. Het resultaat is fantastisch. Veel beter kunnen we hem niet eren", zegt coördinator Pascal Monbaliu.





Kermisweekend

Wie Georges Vandenberghe niet meteen kent, hoeft zich niet te schamen. De ex-wielrenner woonde tijdens zijn topjaren in Dudzele en verwierf vooral beroemdheid als één van de meesterknechten van Eddy Merckx. In 1969 en 1970 hielp hij de beste wielrenner aller tijden aan zijn eerste twee Tourzeges. In 1983 overleed hij veel te jong aan een hartaderbreuk. "Toch zijn we Georges nooit vergeten", aldus Monbaliu, die de volledige organisatie coördineert. De plaatselijke held ligt begraven op het kerkhof van Dudzele en ook daar is de gele kleur aanwezig in de vorm van bloemetjes op het graf. "Het gebeurt niet vaak dat een dorp als Dudzele zo trots kan zijn op een sportman. We vonden dan ook dat we iets speciaals moesten doen", klinkt het in het dorp. Leuk detail: dit jaar bestaat de lokale wielerclub , de Koninklijke Wielerclub Hoop der Renners, toevallig zestig jaar. Ook dat was reden tot feesten. "Het wordt één groot feestweekend", knikt Pascal Monbaliu. Het decor oogt alleszins indrukwekkend.





"We wisten eigenlijk meteen dat het kermisweekend hét ideale moment was om iets te doen voor Georges en de wielerclub. Hoe kan je dat beter doen dan het volledige dorp om te toveren in het geel? De kleur die iedereen kent als leiderstrui van de Tour de France", gaat Monbaliu verder. Als kers op de taart is er zaterdag en zondag een expo in 'De Polder' over de geschiedenis van Georges Vandenberghe met tal van unieke beelden.