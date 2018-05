Dudzele al week zonder licht 24 mei 2018

02u46 0 Brugge De Brugse deelgemeente Lissewege is bekend als het witte dorp, maar ook Dudzele heeft sinds een week een bijnaam: het duistere dorp.

Al een week brandt de openbare verlichting langs de centrale Dudzeelse Steenweg 's nachts niet. De oorzaak is voorlopig onbekend. Enkele leden van oppositiepartij N-VA trokken dinsdag met lampjes de straat op om het probleem aan te kaarten. "Schijnbaar gebeurt er niks", zegt lijsttrekker Pol Van Den Driessche. "Op het Dorpsplein hebben we daarom actiegevoerd. We vragen dat ons stadsbestuur actie onderneemt. De situatie is er, na het invallen van de duisternis, onveilig. Voor weggebruikers ongetwijfeld, maar omwonenden herinneren ons ook aan een recente nachtelijke inbraak in een buurtwinkel." Volgens schepen van Energie Mieke Hoste (sp.a), die ook in Dudzele woont, is de stad wel degelijk op de hoogte van het euvel. "Ik heb de betrokken diensten van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) eind vorige week al gecontacteerd om hen op de hoogte te brengen. Het is in het verleden nog al gebeurd dat de openbare verlichting het niet deed, maar nu duurt het toch wel uitzonderlijk lang. Ik mag hopen dat er werk gemaakt wordt van een oplossing. Daarom heb ik vandaag (gisteren, red.) nog eens contact gezocht, maar een reden heb ik niet gekregen." Wij kregen gisteren niemand te pakken bij AWV. (BHT)