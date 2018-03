Dubbele inbraak bij scouts: minderjarige gevat 16 maart 2018

Scoutsgroep De Menapiërs uit Brugge heeft twee keer in evenveel dagen inbrekers over de vloer gekregen. Een minderjarige is opgepakt.





Zowel maandag- als dinsdagnacht gooiden inbrekers een steen door de ruit. Evenveel keer konden de daders amper buit maken. Volgens de scoutsleiding is dat logisch. "In de lokalen ligt amper iets van waarde. Na vorige inbraken vragen we altijd om niks waardevols achter te laten", klinkt het. Dinsdagnacht hoorde een buurtbewoner de ruit sneuvelen, waarna hij de politie verwittigde. Die kon uiteindelijk een van de twee daders oppakken. Het gaat om een minderjarige jongen uit Knesselare.





Voor de scoutsgroep betekent de dubbele inbraak toch een streep door de rekening. De aangerichte schade aan de ruiten loopt op tot 2.000 euro. Als de minderjarige bekent, zal hij daar samen met zijn voorlopig onbekende kompaan voor moeten opdraaien. Die rekening gaat dan logisch gezien naar de ouders. (MMB)