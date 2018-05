Drugsmilieu krijgt zware klappen LOKALE POLITIE ROLT COCAÏNEBENDE OP NA MAANDEN ONDERZOEK SIEBE DE VOOGT

31 mei 2018

02u28 6 Brugge De lokale politie heeft een bende cocaïnedealers kunnen oprollen die actief was in het Brugse. Bij zeven huiszoekingen werden bijna 1 kilo cocaïne, 6.000 euro en twee wapens in beslag genomen. Vier dealers werden aangehouden.

Het onderzoek van de recherche van de politie Het Houtsche (Oostkamp, Beernem en Zedelgem) ging maanden geleden al van start, toen er informatie binnenliep over mensen die mogelijk cocaïne verhandelden binnen de zone. Na intensief speurwerk konden de rechercheurs de werking van de bende minutieus in kaart brengen. Ze ontdekten dat de dealers vanuit twee verdeelpunten de cocaïne verhandelden onder afnemers in Brugge, Zedelgem en Oostkamp.





700 gram cocaïne

De onderzoeksrechter gaf begin deze week toestemming om zeven huiszoekingen uit te voeren in woningen in Zedelgem, Beernem, Brugge en Oostkamp. Bij de hoofdverdachte werden in totaal zo'n 700 gram cocaïne aangetroffen. Verder nam de politie er een kleine geldsom en zelfs twee vuurwapens - waaronder een karabijn - in beslag. In twee andere woningen werden respectievelijk 50 en 27 gram coke teruggevonden. De drugs waren verpakt in verhandelbare hoeveelheden. Naast de drugs en wapens namen de speurders ook 6.000 euro cash geld en een wagen in beslag. Bij de huiszoekingen werden vijf verdachten gearresteerd. De nieuwe arrestaties lijken opnieuw een ferme klap te zijn voor het West-Vlaamse drugsmilieu. In november vorig jaar werden nog twee Rotterdammers opgepakt na een uitvoerig onderzoek van de politie Kouter.





De Nederlanders brachten met de hulp van koeriers grote hoeveelheden heroïne onze provincie binnen. Ook verschillende van hun aannemers vlogen achter de tralies. "Ons onderzoek kan inderdaad een groot succes genoemd worden", zegt Lien Vermeersch, woordvoerster van de politie Het Houtsche. "We kunnen gerust stellen dat we een belangrijke slag hebben kunnen uitdelen aan de drugshandel in de regio. Onze zone zet sterk in op de aanpak van drugs. Ook na deze arrestaties blijft het de komende jaren uiteraard één van onze prioriteiten."





Vier van de vijf opgepakte dealers werden door het Brugse parket voorgeleid bij de onderzoeksrechter en uiteindelijk ook aangehouden. F.S. (46), I.M. (44), W.S. (36) en J.V. (45) verschijnen morgen een eerste maal voor de raadkamer. Het verdere onderzoek zal moeten duidelijk maken of er nog andere mensen betrokken waren bij hun handel en hoeveel cocaïne ze precies aan de man brachten.