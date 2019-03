Drugsdealers krijgen celstraffen tot 2 jaar: volgens rechtbank is er geen sprake van procedurefout Siebe De Voogt

14 maart 2019

14u49 0 Brugge Hoewel hun advocaat meende dat er sprake was van een procedurefout, zijn drie Brugse drugsdealers donderdagmorgen toch veroordeeld. De rechter legde hen celstraffen van 18 maanden en 2 jaar op voor de handel van cocaïne, heroïne en cannabis.

Bruggelingen David E. (35), Gert S. (22) en Michael D. (33) zijn alle drie vaste klanten in de rechtbank. Michael D. werd zelfs al tien keer eerder veroordeeld voor drugsfeiten. Samen met E. werd de man op 20 september vorig jaar in een huurauto langs de kant gezet door de politie. Beiden zouden zich in Utrecht bevoorraad hebben. In de rugzak van E. troffen de agenten zakjes met speed, heroïne en cannabis aan. Bij de man thuis werd de derde beklaagde aangetroffen. Hij had net drugs weggestopt in een zelfgemaakt gat in de zetel.

Volgens de advocaat van David E. was de strafvordering onontvankelijk. Meester Yen Buytaert meende dat de politie in het onderzoek gebruik had gemaakt van een burgerinfiltrante. Politiediensten hebben in ons land het recht om burgers te laten infiltreren om zo extra informatie in te winnen over het reilen en zeilen van een criminele organisatie. Het inschakelen van een zogenaamde burgerinfiltrante is volgens de wet een “bijzondere opsporingsmethode” (BOM), die voor doorverwijzing naar de rechtbank moet voorgelegd worden aan de Kamer van Inbeschuldigingstelling. Zij moeten in dat geval oordelen of het onderzoek correct verlopen is. Volgens Buytaert was dat niet gebeurd. De rechtbank veegde donderdagmorgen echter zijn argumenten van tafel en veroordeelde David E. tot twee jaar cel. Michael D. kreeg dezelfde straf. Gert S. kwam er vanaf met 18 maanden gevangenisstraf. De drie beklaagden moeten ook een geldboete van 8.000 euro betalen.