Drugsdealer krijgt 60 maanden met uitstel

Een dertiger uit Zeebrugge kreeg gisteren een totaalstraf van 60 maanden met uitstel in het Gentse hof van beroep voor afpersing en omdat hij op grote schaal cannabis, cocaïne en heroïne dealde. De man kreeg in eerste aanleg in Brugge een straf van 30 maanden voor het dealen. "Zorg ervoor dat we u niet meer terug zien hier. Dit is uw laatste kans.",maakte de voorzitter duidelijk van het Gentse hof. De man verkocht per maand meer dan 100 gram van de harddrugs, goed voor een omzet van enkele duizenden euro's. Tom C. maakte het zelfs zo bont dat hij in 7 maanden tijd liefst driemaal aangehouden werd, telkens voor andere feiten. In augustus belandde hij voor het eerst opnieuw in de cel wegens het dealen van de harddrugs. Hij bleef in de cel tot in oktober en werd vrijgelaten. In december werd hij echter opnieuw opgepakt omdat hij met twee vrienden een diefstal pleegde. Hij werd vrijgelaten maar pleegde later een winkeldiefstal waardoor C. nu weer vastzit.





(DJG)