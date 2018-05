Drugsdealer gevat na opmerkelijke vondst in Basic Fit 18 mei 2018

02u59 0

Een lid van de harde kern van Club Brugge riskeert 2 jaar cel voor de verkoop van cocaïne. Op 18 oktober 2016 kreeg de politie melding van een opmerkelijke vondst in de fitness Basic Fit. Het personeel trof in een van de kleedkastjes 2.750 euro, pillen, cocaïne en een halfautomatisch 9 mm-wapen aan. "Op de camerabeelden was de beklaagde te zien met een plastieken zak van Carrefour en spullen die nog in het kastje zaten", sprak de procureur. K.Q. werd aangehouden, maar ontkende aanvankelijk drugs te verkopen. Pas tijdens z'n herverhoor ging de jonge Bruggeling door de knieën. "Al liet hij niet het achterste van z'n tong zien. Hij beweerde een jaar te verkopen, maar volgens sommige afnemers was dat al zes jaar." K.Q. vroeg de rechter om een straf met uitstel. "Ik ben intussen papa geworden en wil mijn kind het goede voorbeeld geven", drukte hij z'n spijt uit. "Met het wapen had ik helemaal geen slechte bedoelingen. Ik kreeg het van een klant in ruil voor wat coke." Uitspraak op 14 juni. (SDVO)