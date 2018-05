Drugsdealer deelt kopstoot uit aan agent 18 mei 2018

02u58 0

Een 20-jarige Bruggeling riskeert 2 jaar cel voor het dealen van cannabis. Op 14 mei 2016 werd J.M. aangehouden, nadat hij wekenlang geobserveerd werd. Bij z'n studio was het een komen en gaan van druggebruikers. M. dealde ook in de omgeving van het KTA en in het Astridpark. Hij zou met z'n handel volgens het parket 4.000 euro winst gemaakt hebben.





Tijdens het onderzoek werd de jonge dealer liefst drie keer voorwaardelijk vrijgelaten, maar telkens schond hij z'n voorwaarden en werd hij opnieuw opgepakt. Bij een van de arrestaties deelde hij een kopstoot uit aan een agent en zelfs in het bureau van de onderzoeksrechter werd hij agressief. J.M. vroeg de rechter om hem een werkstraf op te leggen. Uitspraak op 14 juni. (SDVO)