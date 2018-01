Drugs gevonden in gevangenis? 6 maanden cel 02u44 0

Twee mannen riskeren elk 6 maanden cel en 8.000 euro boete nadat ze met drugs betrapt werden in de Brugse gevangenis.





Dat gebeurde bij twee celcontroles op 27 mei en 31 mei vorig jaar. Eerst werd Bjorn T. betrapt. Ironisch genoeg controleerden de cipiers zijn cel omdat ze een GSM-signaal ontdekten, wat niet bleek te kloppen. Er werd evenwel 8.53 gram cannabis in wat folie gevonden. "Ik vond die zelf in een short van een ander in de douches", sprak T. "Ik nam het dan maar domweg mee."





Ook Rudy K., die nog tot 2021 in de cel zit onder meer wegens de overval in Sun Parks De Haan in 2014, werd 4 dagen later betrapt. Bij hem werd wat heroïne gevonden. "Ik heb het soms moeilijk in de gevangenis, en dat hielp me wat. Ik kon zo ook beter werken aan mijn reïntegratieplan", verklaarde hij. Dat dreigt nu nog even vertraging op te lopen.





Vonnis op 25 januari. (JHM)