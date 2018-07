Dronkenman geklist in tentje op strand 23 juli 2018

De politie heeft zondag rond middernacht een 28-jarige Bruggeling in de cel gestopt, omdat hij een gevaar vormde voor zichzelf. De dronkenman liep eerst te roepen op de Zeedijk van Koksijde en veroorzaakte er onrust. Daarna vertrok de man furieus naar het strand en werd de politie gebeld, omdat hij in de problemen zou kunnen komen in zee. De politie trof de man aan in een tentje dat hij op het strand had opgetrokken. De patrouille probeerde zijn familie te bereiken, maar slaagde daar niet in. Doordat de man voor geen rede vatbaar was, werd hij een nachtje ondergebracht in de cel. Daar kon hij zijn roes uitslapen. Zondagmorgen mocht hij beschikken. (BBO)