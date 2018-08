Dronken vrouw rijdt wagen aan 14 augustus 2018

02u43 0

In de Oude Dorpsweg in Varsenare reed een 47-jarige bestuurster uit Brugge zondagavond even na 23.30 uur een andere wagen aan tijdens het parkeren. De vrouw legde na de aanrijding een positieve ademtest af. Ze moest haar rijbewijs voor 15 dagen inleveren.





(SDVO)