Dronken fietser valt agenten aan 20 juni 2018

Een 29-jarige dakloze uit Zeebrugge riskeert een celstraf en een boete, omdat hij enkele agenten heeft aangevallen. Op 31 mei vorig jaar reed J.F. in dronken toestand met zijn fiets tegen een geparkeerde auto. De eigenaar haalde de politie erbij, maar dat werkte bij F. als een rode lap op een stier. De man weigerde een ademtest te ondergaan en schopte en sloeg naar drie agenten van politiezone Brugge. Hij spuwde ook meermaals in hun richting. Bij een van de klappen sloeg de man de bril van een agent stuk. De agenten stelden zich geen burgerlijke partij. Volgens de advocaat van J.F. gaat het om een dakloze die volledig op het verkeerde spoor zit. "Bovendien had hij toen echt wel veel te veel gedronken." Vonnis op 18 september. (JHM)