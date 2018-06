Dronken bestuurder mag blijven rijden met truck 08 juni 2018

02u56 0

Een 55-jarige man uit Beernem is in de Brugse politierechtbank veroordeeld, omdat hij vorig jaar dronken tegen een andere wagen botste. Het ongeval gebeurde op 26 februari op het kruispunt van de Blankenbergse Steenweg en Sint-Pieterskaai in Brugge. J.H. wilde er met zijn Kia linksaf slaan, maar gaf geen voorrang aan de andere bestuurster. De vrouw raakte door de klap lichtgewond. Na een ademtest bleek H. 2,53 promille alcohol in z'n bloed te hebben. In 2014 en op 5 april vorig jaar werd de man al eens veroordeeld voor rijden onder invloed. "Als ik nog één keer m'n rijbewijs verlies, ben ik m'n job kwijt", klonk het. De politierechter toonde zich mild en gaf H. drie maanden rijverbod, maar met een uitzondering voor de categorie C. De Beernemnaar mag op die manier met zijn vrachtwagen blijven rijden. Ook moet hij wel nog 1.600 euro boete betalen. (SDVO)